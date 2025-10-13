Nya kärl på ingång – så ska vi sortera framåt

Den 29 september bjöd Vamas, Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, in till Återvinningens dag på Sälfjällets återvinningscentral. Många besökare passade på att titta in i sopbilen och se de nya sorteringskärlen som introduceras i kommunen med start nu i höst.

– Det är en vanlig myt att det inte spelar någon roll om man sorterar. Men bilen består inte bara av ett kärl. Den är uppdelad i två fack och töms i två fraktioner, berättar Ulrika Eliason, chef för Återvinningstjänster på Vamas.

För att förenkla för hushållen införs nu fastighetsnära sopsortering. Förändringen görs i hela landet efter ett lagkrav på att alla hushåll ska sortera förpackningsavfall. Syftet är att öka återvinningen genom att göra sorteringen enklare och mer tillgänglig.

Med andra ord kommer privatpersoner slippa åka till en återvinningsstation med sina förpackningar av papper, plast, glas och metall.

– Allt sorteras direkt vid hemmet och hämtas av Vamas efter ett schema precis som tidigare, säger Ulrika.

Tre kärl istället för två

Skillnaden blir att varje hushåll får tre kärl: ett för matavfall, ett för plast- och pappersförpackningar och ett tredje för metallförpackningar och restavfall.

En del förpackningar består av flera olika material, vilket gör dem svårare att hantera.

– Grundregeln är att separera materialen. En jordnötsburk sorteras till exempel i glas och metallock var för sig. En påse med plastfönster, exempelvis en bake off-brödpåse, sorteras efter det material som dominerar, förklarar Ulrika vidare.

– Man ska vara noga med att inte lägga förpackningar, tidningar eller matavfall i restavfallet. Det som hamnar där går till förbränning och blir en kostnad för kommunen. Förpackningar däremot ger intäkter tillbaka till oss – nästan som pant, säger Amelie Fougstedt, kommunikatör på Vamas.

Alla sorterade förpackningar körs vidare för att återvinnas till nya produkter. Plastförpackningar som ketchupflaskor kan bli bärkassar och avfallskärl. Metallförpackningar, som kapsyler, kan smältas om och bli nya fälgar. Det tomma tvättmedelspaketet kan bli en pizzakartong. Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel, medan restavfallet används till el och värme.

– En sak man måste komma ihåg är att matavfall som förorenats av plast eller kemikalier inte kan användas till biogas eller biogödsel. Snittblommor och blomjord innehåller ofta bekämpningsmedel och ska därför läggas i restavfallet, upplyser Amelie.

Farligt avfall kräver särskild hantering

Naturens resurser kan användas om och om igen – men bara om vi sorterar rätt. Därför finns det vissa saker man måste vara extra noga med.

– Produkter som nagellack och hårsprayflaskor ska alltid lämnas på återvinningscentralen och sorteras som farligt avfall, berättar Ida Olsson vid Sälens återvinningscentral.

Ulrika fyller på:

– Om en plastförpackning fortfarande innehåller rester, till exempel tvål, schampo, solskyddsfaktor eller diskmedel, ska innehållet sorteras som restavfall, medan själva flaskan ska sorteras som plastförpackning.

Och hon understryker:

– Felaktigt avfall kan förstöra en hel fraktion – och i värsta fall orsaka brandrisk om batterier hamnar fel.

Lovande resultat i tester

Under sommaren har lyckade tester genomförts i kommunen med de nya kärlen. I områden där systemet prövats har restavfallet minskat med 60 procent och hela 93 procent av hushållen tycker att det fungerar bra eller mycket bra.

– Det nya insamlingssystemet har verkligen tagits emot positivt, konstaterar Ulrika Eliason och ser hoppfullt på framtiden.

Så sorterar du

FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR:

Plast, papper, metall, glas och tidningar. Separera materialen, ta av lock och korkar.



PLASTFÖRPACKNINGAR:

Plastpåsar, plastfolie, innerpåsar i müslipaket,flaskor och burkar av plast, små dunkar, sylthinkar och chipspåsar.



PAPPERSFÖRPACKNINGAR:

Pasta- och flingpaket, dryckeskartonger, sockerpåsar, säckar, papperskassar, wellpapplådor och äggkartonger.



METALLFÖRPACKNINGAR:

Konservburkar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, folien på crème fraiche-burken, aluminiumfolie.



GLASFÖRPACKNINGAR:

Flaskor och burkar. Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig.



TIDNINGAR:

Malungsbladet, dagstidningar, magasin, tidskrifter, kataloger, pocketböcker, reklamblad, broschyrer, skrivarpapper, ritpapper och bake off-brödpåsar.



MATAVFALL:

Matrester, kaffesump, äggskal. Lägg i bruna påsen.



RESTAVFALL:

Blöjor, smutsiga och trasiga plagg, trasiga plastleksaker som inte innehåller batterier, kuvert, plåster, tops, tändstickor, ätpinnar, hushållspapper – kort och gott, det som blir kvar när allt annat sorterats. Här ska varken mat, tidningar eller förpackningar hamna.

ÅTERVINNINGSCENTRALEN:

Grovavfall t.ex. möbler, porslin, krukor och skor. Farligt avfall t.ex. nagellack, gaständare, spillolja, lysrör, glödlampor och målarfärg. Elektronik, hela och rena kläder som inte kan säljas eller lämnas på Second-hand.

TIPS!

En förpackning är allt som skyddar, omsluter eller innehåller en vara och kan bestå av plast, papper, glas eller metall.

Smutsiga förpackningar behöver inte diskas – det räcker att de är tömda. Sortera efter det material som dominerar.

Textilierna måste vara helt torra när du lämnar dem till insamlingen.

Nedsmutsad textil med farliga ämnen, som spillolja, sorteras som farligt avfall istället för vanlig textil.

Trasig och smutsig textil inklusive plagg sorteras i restavfall.

Hela, rena och användbara textilier kan lämnas till Second hand eller valfri organisation så får materialen ett längre liv.

Hela och rena textilier så som begagnade kläder, sängkläder, handdukar och hushållstextilier går även bra att lämna i Human bridge-behållare på Vamas återvinningscentraler.

Hushållspapper går som restavfall eftersom det inte är en förpackning. Små mängder går bra att slänga i matavfallet.

Snittblommmor och blomjord slängs i restavfallet eftersom de oftast innehåller bekämpningsmedel eller något slags gift. Matavfall återanvänds till biogas och biogödsel som ska ut på åkrarna igen.

Tomma medicinkartor sorteras oftast som plastförpackning, eftersom de består mest av plast, även om de innehåller ett tunt lager av aluminium. Om kartan istället är helt i metall ska den sorteras som metallförpackning. Om det finns överblivna läkemedel kvar i kartan ska den lämnas till ett apotek istället för att slängas i soporna.

Ett enkelt sätt att avgöra om en förpackning består mest av plast är att knyckla ihop den. Om den vecklar ut sig är den av plast.

Text och foto: Timea Hedlund