Mat som klarar kriser – beredskapslunch på Orrskogen

Doften av älggryta och nystekta pannkakor spred sig vid entrén till Orrskogen när Jockes vagnar med vedeldade kök tog plats under beredskapsveckans inledning. Här bjöds det på lunch lagad helt utan el med nästan bara lokala råvaror.

– Initiativet kom från Niclas Fehrm på Orrskogen, berättar Jocke Åslund och pratar passionerat om matlagning och om vikten av lokala lösningar.

Han beskriver hur idéerna växt fram – från lumpen då han lagade trerätters middag i mörkret med ficklampa, till att bygga egna vagnar av Kronans vedeldade köksutrustning, helt oberoende av el.

– Idag har vi lagat kokt potatis från Malungsfors, satt i juni och plockad i fredags. Vi serverar älggryta på kött från Venjan, skjuten av en jägare från Älvdalen, och rårörda lingon från Malungsskogarna, berättar han entusiastiskt.

Pannkakorna är gräddade på värmländskt skrädmjöl från Fämtå Qvarn.

– Havret rostas innan det mals vilket ger en nötig karaktär. Till pannkakorna serveras rårörda blåbär, säger Jocke.

Nighsti Berhe gräddar skrädmjölspannkakor.

Även gurkan på tallriken är odlad i växthus här i krokarna, och ambitionen är att nästa år även kunna servera lokala tomater, morötter och kålrötter.

– Tanken är att vi ska kunna klara oss på de råvaror som finns i närområdet ifall det blir nödläge. Vi planerar potatisland och jordkällare för förvaring. Nästa år odlar vi fler grödor, säger han.

Experimentlustan finns också i personalmaten, där Jocke testar att röka lax för framtida menyer – och drömmer om att även utveckla metoder för att förvara tillagad mat.

Jocke och Åsa inspekterar personalmaten, den varmrökta laxen.

Under beredskapsveckans två första vardagar har ett hundratal personer njutit av en välsmakande lunch, lagad nästan helt på närproducerade råvaror – och helt utan el, i beredskapens anda.

Arrangemanget genomfördes i ett samarbete mellan Orrskogen, Jockes Vedeldade kök, Malungs Lottakår och FRG, Frivilliga resursgruppen.

Text och foto: Timea Hedlund