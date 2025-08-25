Succé för danstävlingen Jack’n’Jill

På lördagen under årets Dansbandsvecka samlades 113 dansare till Jack’n’Jill-tävlingen, dubbelt så många som arrangörerna hade räknat med. Publiken bjöds på en fartfylld mix av tävlings- och socialdansare, från unga nybörjare till rutinerade elitdansare.

Initiativet till tävlingen togs av Gisela Kinhult och Linus Björnberg i samarbete med Kulturskolan och Dansbandsveckan.

– I Jack’n’Jill-formatet tävlar man inte med en fast partner, utan lottas ihop med en ny danspartner inför varje heat. Musiken är också okänd i förväg, vilket ställer krav på både improvisationsförmåga och samspel, berättar Gisela.

– Tävlingen följde i stort sett det vanliga tävlingsupplägget med uttagningar, kvarts- och semifinaler samt final. Fem domare bedömde både följare och förare separat utifrån takt, musikaliskt uttryck, föra-följa-teknik, anpassningsförmåga och dansriktning fram till finalen. I finalen bedömdes de tävlande som par, fyller Linus Björnberg i.

Tävlingen hade tre klasser: En barn- och ungdomsklass (8–18 år), samt två vuxenklasser (19–34 år) och senior (35+). Seniorklassen var den mest representerade kategorin. Finalerna bjöd på extra nerv, särskilt i vuxenklassen 19–34 där den avslutande slowrundan dansades med samma partner.

Stämningen i lokalen präglades av glädje och gemenskap – något arrangörerna särskilt uppskattade:

– Det här för ihop social- och tävlingsdansare och skapar gemenskap på alla nivåer, berättar Linus.

– Vi är oerhört tacksamma för våra dansvänner från hela landet som hjälpte till med allt ifrån att sitta i sekretariatet, till att sköta musiken och döma tävlingen, ler Gisela.

Innan prisutdelningen fick publiken njuta av en uppvisning i toppklass. På golvet dansade de regerande SM-vinnarna i bugg Nathalie Albrigtsen och Jacob Berggren, Matilda Lindgren och Benjamin Österlund, Lena Magnusson och Tobias Ramberg samt Pia Andersson och Joel Lundberg, som även agerade speakers. Showen lockade applåder, stående ovationer och beskrevs som ”otroligt professionell” av åskådarna.

Regerande SM-vinnare i bugg Nathalie Albrigtsen och Jacob Berggren showar loss innan prisutdelningen. Foto: Angelica Brobeck

Vinnarna i respektive klass belönades med ett veckoband till nästa års Dansbandsvecka. Det delades även ut dalahästar från Nusnäs, medaljer, kryddkvarnar och handsmidda korköppnare från Mattias Heljes smedja.

Inför tävlingen hade Gisela och Linus hållit i grundkurser i bugg under tre dagar för barn och ungdomar i åldrarna 8–18 år. Hela 70 deltagare deltog under veckan och några av dem testade tävlingsformatet för första gången i Jack’n’Jill.

Den positiva responsen från både deltagare och publik ger hopp inför framtiden.

– Det bådar gott, mycket tack vare samarbetet med Kulturskolan och Åsa Hedlöf , ny ordförande för Dansbandsveckan, säger arrangörerna.

För den som inte vill lägga dansskorna på hyllan drar höstens danskurser igång redan vecka 36 på Kulturskolan. I Lima erbjuds buggkurser på måndagar för barn och ungdomar efter skoltid, följt av en avancerad vuxenkurs. På Orrskogen i Malung hålls grund-, medel- och fortsättningsnivåkurser i bugg för vuxna på onsdagar.

– Anmälan sker via Malung-Sälens kommuns hemsida, Kulturskolan, berättar danslärarna Gisela och Linus.

Med så många leenden, applåder och danssteg är det tydligt att Jack’n’Jill-tävlingen satt guldkant på Dansbandsveckan och lagt grunden för fler dansupplevelser framöver.

Text och foto: Timea Hedlund