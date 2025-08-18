Magisk helg i Dala-Järna – flygakrobatik, fyrverkerier och världsstjärnor

Under första helgen i augusti fick över 60 000 besökare njuta av spektakulär flygakrobatik i världsklass i dagarna tre. Fredag kväll bjöd på en magisk kuliss med fullmåne och en pyroshow av sällan skådat slag.

Flygfesten innehöll ett fullmatat program där besökarna på nära håll fick uppleva allt från stillsamma flygplansklassiker från första världskriget till det moderna jetplanet, JAS 39 Gripen, som dundrade förbi på några sekunder.

Värdklubbens flerfaldige världsmästare i konstflyg med segelflyg, Johan Gustavsson, visade prov på flygskicklighet även med sitt motorflygplan Thorp T18, tillsammans med Jonas Larsson i en Laser under duons titel Team Thunder. Förutom hemmasonen Johan fick publiken även se akrobatik av den 73 år unge Jurgis Kairys från Litauen som dansade fram med elegans i mörkret i sin belysta Sukhoi Su3.

Publiken fick inte bara se fullstora flygplan, utan även skickligt manövrerade modellflygplan i halvskala och fallskärmshoppning. Engelska Jet Para Hawk Team bjöd på akrobatik med jetdrivna skärmar i skymningen ackompanjerat av rök och fyrverkerier.

På söndagen kunde besökarna beskåda NATO’s AWACS, en Boeing E-3 Sentry.

– Planet var mycket större än vi trodde och det lät mycket mer än förväntat, säger ett gäng nöjda ungdomar från Umeå och ger tummen upp för flygfesten.

Foto: Emma Förste

Kompisgänget från Umeå ger tummen upp för flygfesten.

