Barn i Malung-Sälens kommun springer gratis på fjällmaratonhelg i Lindvallen 

Fredag 29 augusti inleds årets Fjällmaratonhelg i Lindvallen med Barnens Fjällmaraton. Tack vare ett samarbete med ICA Supermarket Lindvallen bjuds alla barn i Malung-Sälens kommun på startavgiften.

Loppet bjuder på två distanser för barn: 1 km för pojkar och flickor i åldern 3–8 år samt 1,8 km för pojkar och flickor i åldern 9–12 år.

Båda banorna startar vid Experiumtorget och bjuder på en rolig mix av slalombacke och knixiga stigar. Den korta banan är en fartfylld kilometer med både upp- och nedförslöpning, medan den längre banan tar barnen vidare till Valletorget innan de återvänder till målet.

– Föräldrar får gärna springa med sina barn, och alla deltagare får medalj, drickyoghurt och banan i mål, berättar tävlingsledaren William Lind från Malungs OK Skogsmårdarna.

På den längre distansen tävlas det dessutom om pokaler till de tre snabbaste flickorna och pojkarna.

Lördag 30 augusti är det de vuxnas tur att inta Sälenfjällen. Då står distanserna 10, 21 och 42 km på programmet. Alla banor startar vid Experiumtorget och leder löparna ut i varierad fjällterräng, från lättlöpta grusvägar i stugområdena till steniga vandringsleder uppe på kalfjället. Deltagarna får uppleva allt från vida vyer över fjälltopparna till tekniska stigar genom skogspartier.

Text: Timea Hedlund Foto: Moa Gustavsson