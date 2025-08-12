Lännviksrevyn dansade hem guldet – igen

Dansnumret ”At the Saloon” charmade både publiken och juryn när Lännviksrevyn tog hem segern i kategorin Dans & Rytm på Revy-SM i Linköping i helgen.

At the Saloon Foto: Timea Hedlund

Stort grattis till vinsten i Revy-SM i år igen. Hur känns att vinna för andra året i rad?

– Åh tack snälla! Det känns lite overkligt så här dagarna efter, det tar nog ett tag att smälta. Men det känns ju självklart helt fantastiskt, berättar de glada vinnarna.

Ni såg rejält överraskade ut när Lännviksrevyn utropades som vinnare i kategorin Dans & Rytm. Vilka var era första tankar och känslor?

– Vi gick in med väldigt låga förväntningar efter att vi såg de andra dansnumren som tävlade, säger Elsa Karlsson och Agnes Nilsson. – Det var väldigt coola nummer, både nytänkande och väl utförda av alla dansare.

– När de ropade ut ”Lännviksrevyn”, tror jag inte riktigt att det kopplade för någon av oss eftersom vi någonstans var så säkra på att vi inte skulle ta hem det, skrattar Alva Larsson.

– Men sedan blir man ju såklart känslosam och oerhört stolt över oss alla, konstaterar koreografen Cecilia Johansson.



Vinnarna av Revy-SM 2025 i de olika kategorierna. Foto: Tommi Rotonen

Cecilia, du nämnde i ditt tacktal hur hård konkurrensen var och att alla som tog sig till final skulle se sig som vinnare. Berätta lite om de andra numren?

– Ja precis! Konkurrensen i år var väldigt hård. Alla nummer var oerhört bra. Det var även många nummer som var lite mer komiska, vilket är både underhållande och roligt att titta på. Ett nummer som jag trodde skulle vinna var Eskilstunas ”Världen brinner” där de hade orange/röda sjalar av något slag med en ljusslinga hängandes i. Så när det var mörkt i salongen och det bara vara ”elden” som syntes blev det ett väldigt mäktigt nummer.



Hur skulle ni beskriva ert nummer ”At the saloon” för dem som inte sett det?

– Vårt nummer är ju från förra året eftersom vi spelar revyn på sommaren och man måste tävla med fjolårets nummer. Förra året hade vi vildavästerntema, därav namnet ”At the saloon”. Dansen utspelar sig på en saloon där Alva, Agnes och Elsa dansar linedance till ”Texas hold’em” av Beyonce. Efter en stund kommer Cecilia in, avbryter och skickar ut tjejerna från baren. Sedan byts låten till en rytmisk melodi, och vi börjar dansa en helt annan dans på stolar framför baren. Själva idén med stolarna hänger ihop med vår förra scen som hade väldigt liten yta att dansa på. Därför var det enklare att ta ut rörelserna om vi satt på stolar. Sedan var väl konceptet att göra mycket kanon, vilket innebär att vi gör rörelserna efter varandra så helheten ser ut som en våg, berättar Cecilia nostalgiskt.

Erik Karlsson, grundare till Lännviksrevyn, kan du berätta lite kort om vad Revy-SM är och hur det fungerar?



– Alla medlemsrevyer i LIS (Lokalrevyer i Sverige) skickar in nummer i de fem olika kategorierna, dans & rytm, sketch, sång & musik, lokalt och monolog i form av filminspelningar. Sedan utser en jury de nummer som går vidare till semifinal och några som går direkt till final. Under SM-dagarna är det först två semifinaler där publiken, från andra revyer som inte är med på den utvalda semifinalen, får rösta fram de nummer som går till final och får tävla mot de andra finalisterna. I finalen är det en jury med utvalda delegater som utser vinnaren i de olika kategorierna.

Ni vet vad de säger? En gång är ingen gång, två gånger en vana. Har ni siktet inställt på Borås, där Revy-SM 2026 kommer att hållas?

– Absolut det har vi! utropar de stolta tjejerna i mun på varandra.

Text och foto: Timea Hedlund