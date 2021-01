Sofia Mabergs och Lag Hasselborg laddar för den unika, TV-sända curlingmatchen mot herrlaget – Lag Edin

Följer man Sofias instagramkonto ser man att mycket av träningen innehåller styrka, vilket är en stor del av det planerade upplägget.

– Vår uppbyggnadsperiod är under sommaren, då vi inte tävlar så mycket. Under tävlingsperioden hinns inte så mycket styrketräning med. Det spelar in en hel del i curling vilken fysisk styrka man har. Man måste vara bra tränad, rent allmänt, för att kunna hålla fokus under hela matchtiden som ibland sträcker sig upp emot tre timmar.

De positioner som de olika spelarna i ett lag har behöver olika träning.

– Jag är så kallad ”Etta” vilket innebär att jag sopar mycket, så jag måste vara extra strak i bål och överkropp, men jag behöver också kondition och flås för att kunna jobba för fullt under de cirka 20 sekunder som det tar att slå en sten. Hårda utskjut kräver istället mycket benträning. Det man gör styrkemässigt spelar in och kan bli avgörande, helt enkelt. Jag kör mycket intervallträning – det tycker jag är roligast.

Sofia understryker att curling givetvis också har mycket med erfarenhet att göra. Inför matchen mot Lag Edin befinner sig hela laget just nu på träningsläger i Jönköping, där även herrlaget är på plats.

– Alla har tränat mycket på egen hand, samt två och två under en tid. Nu vill vi fokusera på laget och träna matchsituationer. Kanske kör vi lite mixade lag med matcher mot herrarna, vi får se.