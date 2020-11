Den lokala köpkraften är viktig

Att tänka lokalt i mikroperspektiv har aldrig varit viktigare

Vi måste börja tänka mer lokalpatriotiskt än vi brukar när vi gör våra inköp av varor och tjänster. Var vill vi att våra pengar ska göra mest nytta? Det gäller att tänka efter före, den här gången kan ditt handlande vara skillnaden för om en butik har en framtid eller inte.

Till exempel om EN familj i vår kommun bestämmer sig för att köpa sina julklappar lokalt istället för att köpa dem på nätet eller på annan ort, kanske inte spelar så stor roll men om många familjer i Malung-Sälen gör likadant, då blir det stora belopp som spenderas hos våra lokala näringsidkare och det kommer att märkas. Just detta kommer att vara skillnaden för om våra butiker överlever eller inte – så definitivt är det just nu. I slutändan kommer någon du kanske känner att få en del av sin lön från dina pengar. Du väljer alltså om du vill att det ska vara någon i vår kommun eller inte. De stora nätjättarna som betalar ut löner på andra sidan Atlanten och som i värsta fall har sina bolag registrerade i ett skatteparadis, bidrar även till att viktiga skattepengar försvinner från Sverige nu när vi behöver dem mer än någonsin. Det borde vara en självklarhet att handla mer lokalproducerat och efter pandemin kommer den lokala köpkraften vara minst lika viktigt som idag för att stärka näringslivet på det ställe du själv valt att bosätta dig i.

Vill du ha den lokala servicen kvar i morgon, använd den redan idag

Det låter klyschigt, men är enkel matematik. Det här gäller inte bara i de lokala butikerna, utan för alla näringsidkare i kommunen. Restaurangbranschen, föreningar och kulturarbetare, upplever nu värsta krisen någonsin då Coronapandemin helt stänger ner utekvällar, matcher och kulturevenemang. Stötta därför också restaurangerna genom att ta med er något hem att äta till helgen och åter igen, fortsätt handla lokalt – stärk de lokala företagarna så mycket du kan genom att använda dina pengar i din hemkommun.

Allt detta som händer drabbar såklart även Malungsbladet som tappar omsättning på grund av minskad annonsering genom bland annat inställda matcher, möten och kulturevenemang. Malungsbladets intäkter kommer till hundra procent från annonspengar, det finns inga presstöd eller andra bidrag. Därför gäller samma princip även här – vill du läsa bladet imorgon, annonsera idag. Malungsbladet kämpar inte bara mot pandemin, vi möter även konkurrens från sociala medier och nättidningar som lockar med enkel annonsering. De flesta som provat detta upptäcker förr eller senare att om annonsen ska synas i nätvimlet kostar även det pengar. Livslängden om man jämför med Malungsbladet är också mycket kort. För att synas i sociala kanaler krävs följare och mer än gilla-markeringar för att överleva. Att Malungsbladet dessutom landar i hushållens och företagens brevlådor varje vecka gör att annonseringen blir mycket träffsäker, bättre möjligheter finns inte i vårt utgivningsområde idag. På webben finns Malungsbladet alltid läsbart, vi har inga låsta plus-tjänster som kostar pengar och på våra Instagram och Facebook-kanaler kan du läsa de senaste nyheterna.

Finns det en ljusning?

Trots allt finns det branchser som klarat sig bra under pandemin och jag är också övertygad om att samhällen som Malung-Sälen har chans att bli vinnare i den situationen som nu råder. Handlarna känner nämligen de flesta av sina kunder och har betydligt större möjligheter att ”Coronasäkra” sina butiker än större köpcentrum på annan ort. Jag vet att det finns flera handlare som erbjuder hemleverans och längre öppettider för personer i riskgrupper och somliga flyttar till och med delar av sin butik utomhus, dessutom finns det även lokal näthandel i Malung-Sälen.

Slutligen vill jag också berätta hur jag själv minns julskyltningen när jag var liten; då gick alla man ur huse och fyllde Grönland och julstämningen var total. Handlarna i vår kommun kan fortfarande få uppleva den köpkraften men under andra former och som ett tips till alla företagare med personal som i år tvingats ställa in årets julbord, köp presentkort hos era lokala näringsidkare och ge bort! Du stöttar den lokala handeln samtidigt som du ger bort en uppskattad gåva.



Ta hand om varandra, håll avstånd, stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom och följ de allmänna restriktionerna – tillsammans hjälps vi åt att ta oss igenom detta!

Johan Kyhlberg

Ansvarig utgivare, Malungsbladet