Från Malung till Sverigetoppen– Christian Thors är Årets Unga Företagare

Från skogsmaskiner till datorspel som når spelare över hela världen. Christian Thors från Malung har gjort en imponerande företagarresa. Under lördagskvällen fick han ta emot den prestigefyllda utmärkelsen Årets Unga Företagare i Sverige 2026 vid Företagarnas riksfinal i Stockholms stadshus.

Det blev en kväll att minnas för malungsföretagaren Christian Thors. Efter att tidigare i år ha utsetts till Årets Unga Företagare både lokalt och regionalt stod han nu som vinnare även på nationell nivå.

– Det här känns rätt overkligt, sa en omtumlad Christian i samband med prisutdelningen.

Bakom framgången ligger en ovanlig kombination av praktisk erfarenhet från skogsbruket och ett stort intresse för datorer och spelutveckling.

Genom sitt företag North Modding Company utvecklar han datorspel och simulatorer med verklighetstrogna maskiner och miljöer. Det stora genombrottet kom med spelet Out of Ore, där spelarna får arbeta med tunga maskiner i en gruvmiljö. Spelet har laddats ner hundratusentals gånger och nått en internationell publik.

En resa som började på Orrskogen

På plats i Stockholms stadshus fanns även Magdalena Söderlund och Fredrik Larsson, vice ordförande respektive ordförande i Företagarna Malung-Lima-Sälen. De har följt Christians framgångar ända sedan den lokala företagargalan på Orrskogen i maj.

– Tänk vilken resa som startade på vår galakväll i våras! För oss var Christian en självklar vinnare redan då. När han sedan kammade hem vinsten i Dalarna på residenset i Falun började vi tänka att det här kanske kunde gå hela vägen, berättar de.

Förväntningarna var därför stora när de reste till Stockholm för att följa riksfinalen.

– Vi är otroligt glada och stolta över att Christian och North Modding Company, ett företag från vår egen kommun, lyckades ta hem titeln Årets Unga Företagare i Sverige. Det är stort, riktigt stort!

Kvällen blev dessutom historisk. Även utmärkelsen Årets Företagare i Sverige gick till Dalarna, genom Brazer Bozlak från Falun, som byggt upp restaurangkoncernen Urban Italian Group med verksamhet i både Sverige och Spanien. För första gången gick därmed båda de nationella utmärkelserna till företagare från samma län.

– Att vi dessutom hade klätt oss i folkdräkter som representerade både Dalarna och vår egen hembygd knöt ihop en fantastisk och oförglömlig kväll!

För Magdalena och Fredrik är framgången också ett kvitto på det starka företagandet i kommunen.

– Det här är en del av belöningen med att vara engagerad i Företagarnas styrelse. Förhoppningsvis kan det inspirera andra företagare att se hur långt man faktiskt kan nå. Det är också ett fint bevis på hur duktiga företag vi har i vår kommun!

Text: Timea Hedlund Foto: Företagarna Malung-Lima-Sälen