Från Malung till Hollywood – spännande historier inför Jofas 100-årsjubileum

Wayne Gretzkys hockeyklubba, kungliga middagar och en praktfull kinesisk dräkt med en alldeles särskild historia. Det är bara några av de föremål och berättelser som kan få nytt liv när Jofas 100-årsjubileum närmar sig. Förberedelserna pågår för fullt inför den 7 november, då Niss Oskar Jonsson och hans företagsamhet ska hyllas.

Leif Nilsson och Peter Nordin går igenom några av de bildförstoringar som ska visas under Jofas 100-årsjubileum.

Hemma hos Leif Nilsson, ordförande i Föreningen Malungs Näringslivsmuseum, är förberedelserna i full gång. Gamla produktkataloger, fotografier och annat historiskt material har plockats fram, och en del har förstorats inför jubileet. Programmet diskuteras och de sista detaljerna börjar falla på plats. Samtidigt skissar Peter Nordin på hur utställningen i den gamla Jofa-fabriken i Hole ska utformas.

Men det är inte bara föremål och bilder som ska få nytt liv. Även människor med minnen från tiden då Niss Oskars företagsimperium växte fram har engagerats. Tillsammans bidrar de med berättelser om allt från vardagen på fabrikerna till internationella affärsresor och celebra besök hemma hos familjen i Mobyn.

– För mig handlar utställningen väldigt mycket om honom och hans verk. Jag vill att den ska ge Malungsborna en stolthet över vad han faktiskt åstadkommit. Och kanske kan de yngre se att den här mannen startade från ingenting, säger Peter Nordin.

Niss Oskar Jonsson provar VM-hjälmen.

Kunglig middag i Mobyn

Den 13 mars 1946 var ingen vanlig dag i Malung. Då besökte både den svenske kronprinsen Gustaf Adolf och Norges kronprins Olav orten i samband med en militärmanöver. Efter dagens officiella program väntade middag hemma hos Niss Oskar och hans hustru Elsa i Mobyn.

Totalt 36 personer samlades kring middagsbordet, däribland två kronprinsar och flera höga militärer. Elsa hade ordnat en kunglig måltid i hemmets stora allmogerum och enligt dåtidens tidningsreferat blev kvällen en succé.

Det sägs att bakom varje framgångsrik man står en stark kvinna. I Niss Oskars fall hette hon Elsa.

– Utan Elsa hade det inte blivit någonting, säger Leif bestämt.

Hon beskrivs som en både självständig och driftig kvinna, som med självklarhet tog emot allt från affärsbekanta till kungligheter. Hon hade också egna intressen och engagemang, bland annat inom bilkåren.

En klänning från Hollywood

Några år senare, 1949, reste paret till Amerika. Under resan besökte de bland annat Hollywood, där de ska ha blivit inbjudna till en fest hemma hos den kinesisk-amerikanska filmstjärnan Anna May Wong.

Anna May hade haft huvudrollen i filmen Daughter of Shanghai från 1937. Till filmen hade hon låtit tillverka en exklusiv kinesisk dräkt i Peking. Dräkten, i klarrött och kornblått, var rikt dekorerad med handbroderier i guldtråd.

Under festen fattade filmstjärnan tycke för Elsa och ville att hon skulle prova dräkten. Den passade så bra att Anna May bestämde sig för att skänka den till henne.

Den praktfulla dräkten finns fortfarande bevarad, liksom fotografier av Elsa iklädd den. Berättelsen är bara en av många fascinerande historier ur familjens förflutna.

Elsa Jonsson i den handbroderade kinesiska dräkten. Hollywoodstjärnan skriver på kortet:

Hälsningar till Elsa Jonsson!

Jag hoppas att du kommer att uppskatta den här kvinnliga krigardräkten lika mycket som jag uppskattade den, när jag fick den tillverkad i Peking.

Med bästa hälsningar, Anna May Wong

Från hockeyhjälmar till campingbord

Utställningen i Hole kommer inte enbart att handla om de välkända Jofa-produkterna. Här ska besökarna också få möta människan Niss Oskar, hans familj och den företagsamhet som skapade arbetstillfällen för generationer av Malungsbor.

Bland föremålen finns kungliga porträtt, menyer och placeringskort från middagen i Mobyn, men också sportutrustning med anknytning till världsstjärnor. Förhoppningen är att kunna visa bland annat Wayne Gretzkys klubba och Pernilla Wibergs hjälm.

En särskild avdelning ska dessutom visa den enorma bredden i tillverkningen. För hur många känner egentligen till att det även tillverkades picknickväskor, campingbord och en rad andra produkter inom Niss Oskars företagsvärld?

En dag för både minnen och nya generationer

Jubileet inleds på Orrskogen lördagen den 7 november klockan 10. Under förmiddagen väntar filmklipp, bildspel och samtal med personer som på olika sätt har anknytning till Niss Oskar och hans verksamheter.

Bland dem som väntas dela med sig av sina minnen finns Leif Skottheim, som hade stor betydelse för utvecklingen av Jofas hockeyutrustning och John Erik Gustafsson, som arbetade tillsammans med Niss Oskar med inköp. Även Åsa Lycke, vars pappa Georg var en av Niss Oskars första anställda, och Bosse Thunberg, som arbetade inom skinnverksamheten och Malungsbutikerna, finns med i planeringen. Detsamma gäller Niss Oskars barnbarn, Niss Maria och Mats, som kan bidra med familjens egna minnen och berättelser.

För många blir dagen också en möjlighet att återse gamla arbetskamrater och dela minnen från tiden på fabrikerna. Programmet beräknas pågå till omkring klockan 12.30, varefter utställningen i den gamla Jofa-fabriken i Hole öppnas.

Men jubileet handlar inte bara om nostalgi. Föreningen hoppas också locka yngre besökare och visa vad entreprenörskap kan betyda för en hel bygd.

– De som inte var med på Jofatiden har en chans att få lära sig en stor del av Malungs historia. En historia som berörde väldigt många, både när det gäller arbete och bostäder, säger Leif.

Text: Timea Hedlund Foto:Timea Hedlund, svartvita bilder från Niss Marias samling