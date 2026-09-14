Friskis & Svettis firade 40 år

Över 40 deltagare var på plats när Friskis & Svettis Sälen-Malung firade 40 år onsdagen den 26 augusti.

Friskis & Svettis Sälen-Malung firar 40 år.

Jubileet uppmärksammades med ett specialkomponerat träningspass där tio nuvarande och tidigare ledare bidrog med varsin låt och egen koreografi. Det blev en blandning från olika pass, bland annat Jympa, Coreflex, Multifys och Dans soft – med allt från armhävningar och knäböj till V-steg.

Bland deltagarna fanns också Karin Örarbäck, Pia Otterbring, Ulla Geremo och Carola Panes, som varit med ända sedan starten 1986.

Karin Örarbäck, Pia Otterbring, Ulla Geremo och Carola Panes har varit med ända sedan starten 1986.

Efter träningen väntade ett ”after-pass” med tydlig 80-talskänsla. Deltagarna fick bland annat svettband och gammaldags godispåsar med tidstypiska favoriter som tefat, bubbelgum, godishalsband och nötcreme.

Text: Timea Hedlund Foto: Friskis & Svettis och Jennie Ekendahl.