Världsstjärnan Sven Thorgren valde Torgås framför Monaco

Medaljer var det ja. Han har hunnit ta några stycken, både från sin tid som junior då han studerade vid snowboardgymnasiet i Malung och som senior. I Sotji 2014 var snowboard för första gången en OS-gren, där Sven hamnade på en snöplig fjärdeplats i slopestyle. 2018, när OS gick i PyeongChang kunde han inte delta på grund av en skada. Tävlingen med högst status, förutom OS, i snowboardvärlden heter X-games. Hemma hos Sven finns inte mindre än sex sådana medaljer, i alla tre valörer. Hans stora mål är att ta en medalj vid OS i Peking 2022. Då finns dubbel chans att ta hem de åtråvärda metallbrickorna, eftersom Svens specialitet Big Air då också ingår i OS tävlingsprogram, för första gången.

– Den här säsongen blir OS-kvalificerande. En del tävlingar har redan ställts in så man måste försöka fokusera på alla de tävlingar som kommer att bli av. De senaste två säsongerna har jag spelat in mycket snowboardfilmer, bland annat filmen ”Scandalnavians” som har premiär i början av december. Det är superkul att spela in film, men jag är först och främst tävlingsåkare.