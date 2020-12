Unik satsning i Kläppen ska lyfta svensk snowboard och freeski mot nya höjder

Säkert undrade många som passerade Kläppen under tidig höst vad det var som höll på att byggas alldeles intill riksvägen…?! Under senhösten började man ana att det var ett torn av något slag…ska de köra backhoppning och landa på andra sidan vägen…? Nej, det skulle nog aldrig tillåtas av varken Trafikverket eller SLAO (Svenska Skidanläggningars organisation). Det rätta svaret är: En träningsanläggning för skid- och snowboardåkare, som det inte finns motsvarighet till i norra Europa. Det är Svenska Skidförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet och Sälens IF som tillsammans med Kläppen Ski Resort har genomfört denna unika satsning.