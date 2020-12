Spårkortsautomaten dröjer tills Sportfältet är mer utvecklat

Priset på säsongskortet är oförändrat från i fjol: 500 kronor för vuxna. Barn och ungdomar upp till 18 år åker gratis och är man äldre än 65 år kostar det 250 kronor för en hel säsong. Dagskorten går på 50 kronor.

Under tisdagen kom det tråkiga beskedet att Skinnarloppet 2021, som har start- och målgång på just sportfältet, ställs in. Man tvingades ställa in loppet även 2020, men då på grund av snöbrist. Kommande år är det den rådande pandemin som sätter käppar i hjulen. I ett pressmeddelande skriver Malungs IF:

”Vi känner ansvar för våra deltagare, funktionärer och sponsorer, och väljer att inte belasta dem med risker och ekonomi. Vi kommer aktivt att jobba för att kunna välkomna skidåkare till Skinnarloppsarenan och Sportfältet i Malung, dock i andra former av arrangemang, under helgen 19-21 februari 2021. Håll utkik efter detta!”