Per Lif från Lima är Dalarnas meste fågelskådare

Per och många av hans fågelskådarkollegor tillhör Club 300. Förr var det en gruppering där bara de som sett över 300 arter var med, men idag är den öppen för alla fågelskådare (Per har sett 299 arter hittills i år.) Via en app kan de larma varandra om de sett någon speciellt intressant art. Det finns ett par tusen personer runt om i landet som larmar. Just nu kommer det flera larm varje dag och förra helgen gick ett larm i Venjan som blev mycket uppmärksammat.

– Det var en Mongolfink som är en ny art för Sverige, så det var väldigt många på plats. Den här gången behövde inte jag åka så lång, men det fick däremot han som sett flest arter i Sverige göra, säger Per. Han kommer från Skåne och har 477 arter på sin lista.

För att man som fågelskådare ska få sitt kryss i listan måste arten som synts till, först godkännas av en kommitté i Birdlife Sverige (de hette tidigare Sveriges ornitologiska förening). Det händer ibland att arten anses befinna sig i landet av onaturliga skäl. Till exempel att den släppts lös från en bur och inte tagit sig hit på naturlig väg. Som bevis på att man sett en art fungerar det att skicka in ett foto.