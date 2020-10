Naturskyddsföreningen i Malung-Sälen fyller 40 år: Vi kämpar för att påverka det som borde vara självklart

2009 fyllde Naturskyddsföreningen i Sverige 100 år och detta firade med en stor festlighet på stadshuset i Stockholm. Föreningens lokala kretsar, som de kallas, är 271 till antalet och en av dessa finns i vår kommun. Vid starten den 16:e februari 1980 gavs den namnet Övre Västerdalarnas Naturvårdsförening, men idag heter den kort och gott Naturskyddsföreningen Malung-Sälen. Firandet av de 40 första åren skedde i mars, under något enklare former än i Stockholm – en subventionerad lunch på hotellet för medlemmarna. Jubileum och firande i all ära, föreningens ordförande Bertil Helmersson pratar hellre om den viktiga verksamhet de bedriver.