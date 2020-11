Närmare 4,7 miljoner i kompensationsstöd till fyra föreningar i Malung-Sälens kommun

I eftermiddags publicerade Riksidrottsförbundet (RF) listan över de idrottsföreningar som får ta del av kompensationsstödet från regeringen, för perioden juli-september. Stödet baseras på hur stor förlust föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbats värst fick mest stöd. Den förening i hela landet som fick överlägset mest pengar var Malungs IF, som fick ett stöd på 4 159 000 kronor! Ytterligare tre föreningar i kommunen fick mer än 100 000 kronor: Malungs OK Skogsmårdarna (290 000 kr), Malung-Sälens Ridklubb (137 000 kr) och Lima IF (104 000 kr).