Jon Knuts från Malung har gjort 573 matcher i Leksandströjan

Vilken är den bästa spelaren du spelat med?

– Oh, det går inte att svara bara en! Spelare har olika topperioder i sina karriärer och Filip Forsberg var väldigt duktig och lovande när han spelade hos oss även om kanske spelar sin allra bästa hockey just nu. Så bra hockey som Marek Hrivík spelar i Leksand just nu har jag inte varit med om att någon spelat tidigare hos oss. Mattias Timander som spelade hos oss för några år sedan var också en fantastisk, felfri back. Han kanske inte utmärkte sig poängmässigt, men jobbade mycket i bakgrunden.

Det är lättare att svara på vilken spelare som är den bäste han mött:

– Det är Anze Kopitar, han spelade i Mora under NHL-lockouten 2012.

”Lill-Mele” Eriksson från Malung spelade i Leksand. Därefter tog det lång tid innan näste Malungsspelare tog plats i laget – vad tror du det beror på?

– Det finns många duktiga hockeyspelare som kommer från och har kommit från Malung. Man måste ha lite tur på vägen. Jag kom till Leksand i en tid när de under flera år satsat på att värva spelare utifrån, men det gick ändå väldigt tungt för laget. Man bestämde sig för att satsa på juniorer och det året var jag med och vann SM-guld för Leksands J20-lag. Vi var många från den årskullen som fick chansen – vi kom i rätt läge kan man säga. Jag har kanske inte varit den allra största hockeytalangen sedan barnsben, men det handlar också mycket om att man orkar hålla i och träna mycket, om man vill bli professionell. Och träna, det gillar jag!

Vilket tips skulle du vilja ge till dagens unga killar som vill satsa på att komma till NHL?

– Man ska hålla på med många olika idrotter så länge som möjligt och inte rikta inte in sig för tidigt. Spela hockey på vintern, håll på med något annat på sommaren. Glädjen och kärleken till sin idrott är det viktigaste! När man är runt 16-17 år kan man börja fundera på att rikta in sig. Jag sökte till hockeygymnasiet i Leksand, men kom inte in första året jag provade, vägen till de mål man har är sällan spikrak.

Du har även två bröder som spelar hockey i Malung, Emil och David. Vilka likheter skulle du säga att ni har gemensamt som hockeyspelare?

– Jag tror att det som kännetecknar oss alla tre är hårt arbete och en hög arbetsmoral. Som lagspelare kan man vara mer eller mindre lagspelare, om du förstår vad jag menar och jag skulle säga att vi alla tre är genuina lagspelare.

Kommer du att avrunda karriären genom att komma hem och spela med den i Malung?

– Ha, ha, ja du – det var en svår fråga! Det vore absolut roligt att spela någon match i Malung, men just nu hoppas jag på att det är några år kvar innan jag kommer att avrunda, så det känns ganska avlägset. Men man ska aldrig säga aldrig.