Fotbollsplan på Storbygärdet sönderkörd: ”Så jäkla meningslöst som allra helst!”

Planerna på Storbygärdet används främst under tidig vår och under Skinnarcupen. Under den period när planerna används underhålls de minst två gånger i veckan, cirka fyra timmar vid varje tillfälle.

– Det är så ansvarslöst och dumt och det värsta är att det är andra än de eller den som gjort det som får lida. Dels de ungdomar som nu inte kan spela fotboll, dels de övriga bilförare som sköter sig och aldrig ens skulle komma på tanken att göra något sådant här.

Marie Troos på MIFs kansli meddelar att föreningen förmodligen kommer att göra en polisanmälan, så fort de fått en överblick över vilka skador som finns.