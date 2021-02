Trots corona: Limatvätten miljonsatsar på ny mangelutrustning

FAKTA

– 2000 startade Limatvätten (från en tidigare andelstvätts-förening).

– 2013 investerades i ny tvätteknik och flytt till helt nya lokaler.

– En normal tvättmaskin som du har hemma gör av med ungefär 15 liter vatten per kilo tvätt.

– Ett så kallat tvättrör som man använder på Limatvätten gör av med 3-4 liter vatten per kilo tvätt.

– Energiförbrukningen är närmare 50% mindre i ett tvättrör än i en traditionell tvättmaskin.

– Man måste tvätta minst 20 ton per vecka för att det ska vara lönt att använda denna teknik.

– 20 ton tvätt är ungefär lika med 20 000 påslakan.

– Limatvätten har 6 lastbilar av olika storlekar, alla är miljöklassificerade.

– Limatvätten har 13 personer som är fast anställda och 7-8 personer som extrapersonal under högsäsongerna som är sommar och vinter.