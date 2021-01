Robert är yrkesklättrare och fast i 10 dagars karantän innan han får åka ut till oljeriggen i Nordsjön

Robert som ursprungligen kommer från Stockholm hamnade i denna kommun 2001 när han gick en utbildning till fjäll-vildmarksledare på Malungs Folkhögskola. Han fick jobb på Hundfjället som pistör där han jobbade i nio år, träffade sin fru Annika och de slog ned bopålarna i Annicas morföräldrars gamla gård i Limedsforsen. På hundfjället hade Robert hand om all stolliftevakuering och det var där klättringsintresset föddes och frodades. Att utbilda sig till yrkesklättrare blev Roberts mål. Under sina sista tre år på Hundfjället lade han undan all övertidsersättning, semesterersättning och slutlöner för att kunna betala de erforderliga kurser han behövde.