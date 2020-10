I TV-sändningen gavs svaret alla väntat på

Tempot i studion sänks, deltagarna börjar avlägsna sig och kvar är teknikerna som redan är i färd med att montera ned all utrustning. Kameramännen tar bort de A4-papper som sitter fasttejpade på deras kameror och visar ansiktsbilder av debattdeltagarna. Detta för att de ska veta vem de ska zooma in på, när producenten i Göteborg ber dem om det, via hörlurarna som de bär. Teknikerna intygar också att sändningen gått som de tänkt och att de nu ser fram emot att packa ned alla sladdar, mikrofoner, strålkastare, mixerbord och allt vad det nu är, i sina casear så att de bara kan lasta in dem i bilarna i morgon bitti. Då bär det av mot nya uppdrag och nya TV-program. Någon annanstans i Sverige.