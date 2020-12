Den nya vägen i Lima blir en spännande projekt för DalaFrakt

– Det beror givetvis på Coronavirusets framfart eller tillbakagång, eftersom det i sin tur påverkar trafikflödet till fjällen. Gissningsvis kommer våra mest intensiva jobbperioder att vara under sommarhalvåret för att sedan kanske gå på en något lägre växel under vintern, då närmare 10 000 fordon per dygn passerar på delar av sträckan. Men vi får se hur det blir, kanske kan det bli ett året-runt-arbete.