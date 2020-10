Avverkning planeras vid Haftahedarna

Bertil Helmersson från Naturskyddsföreningen i Malung hade helst sett att ingen avverkning sker över huvud taget:

– I och med att det är en vandringsled där folk går dagligen under vissa perioder av året, så tycker vi att det är onödigt att avverka just där och därför protesterade vi. Under samrådet diskuterades att minst 150 träd per hektar lämnas och koncentreras längs stigen. Och en ridå av skog ska finnas ner mot vattnet.

Samrådsprocessen fortgår i skrivande stund. BillerudKorsnäs lämnar i dagarna ett förslag till anpassad avverkning, på vilken både kommunen och Naturskyddsföreningen återigen har möjlighet att lämna nya synpunkter. Enligt förslaget ska de nämnda 150 träden längs stigen förstärka upplevelsen av stora tallar vars täthet glesas ut, allteftersom avståndet till stigen ökar. Man har även justerat en del gränser mot en sumpskog och breddat ridån av skog ned mot vattnet.

När avverkningen kommer att ske är svårt att avgöra i dagsläget, menar Per Funkquist:

– Det kan ta allt från några månader upp till 3-4 år innan man verkställer en avverkning. Allt anpassas efter det övriga företagets verksamhet och det flöde som finns där och de resurser som finns tillgängliga, beroende på olika områdens avverkningsplaneringar. Vår avsikt är att bevara känslan av en vacker skog, kring vandringsleden i Haftahedarna.