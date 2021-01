Två trafikolyckor i Malung-Sälen under gårdagskvällen

Väglaget var mycket förrädiskt under gårdagen och i de södra kommundelarna inträffade två olyckor under kvällen.



Vid 19.30-tiden körde en lastbilschaufför av vägen och in i ett träd utefter E17/Rv66 i höjd med Yttermalung. Ingen person skadade sig dock vid händelsen.



Senare under kvällen, vid 22-tiden, blev en älg påkörd på Rv66, norr om Malungsfors. Älgen dog vid olyckan och togs omhand av eftersöksjägare. Föraren fick krossat glas i ansiktet och blödde.