Quarstensgrufvans vänner fick ta emot Sparbankstiftelsen Dalarnas stipendium

Under hösten tvingades föreningen ställa in en av sina inbokade föreläsningar med historikern Kristina Ekero Eriksson. Hon har bland annat skrivit böcker om Uppsala högar där det faktiskt har hittats stenar från kvarnstensbrottet i Malung. När pandemin är överblåst hoppas de nu med hjälp av stipendiet kunna boka henne igen och kanske hyra in sig i en större lokal så att fler kan ta del av hennes föreläsning.

De har också ytterligare en framtidsplan att anordna en föreläsning med ”Stigfinnare” ett företag som jobbar med konsultation inom arkeologi och kulturhistoria. Företaget har varit på plats i Malung och hittat ett mindre kvarnstensbrott i närheten av Yttermalung.

– Självklart kommer vi också att fortsätta med våra guidade visningar vid brottet. Vi brukar börja så fort snön har försvunnit, vanligtvis i maj och fortsätta fram till november, säger Bente.