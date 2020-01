Pinchos är så mycket mer än mat!

Nästa steg i Pichos utveckling handlar om hållbarhet och man jobbar nu intensivt med att ta fram en funktion i appen där gästen ska kunna se hur mycket klimatpåverkan, i form av koldioxidutsläpp, man gör i och med sitt besök. På något sätt ska restaurangen klimatkompensera detta – exakt hur diskuteras just nu inom kedjan.

Tillhör du de som vanligtvis inte går på toaletten under ett restaurangbesök? Då borde du göra ett undantag om du besöker just Pinchos. När du öppnar dörren till toaletten ska du inte bli förvånad om det, till synes helt oförklarligt, börjar spela musik och röster börjar tala till dig, men du kan vara lugn – det är bara en del av storytellingen. En rätt häftig sådan. Say no more.