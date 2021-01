Journalistsonen från Yttermalung har grävt i sin fars bildarkiv och ger nu ut sin tredje bok

Vad gör man när man som en aktiv och social person precis tagit pension och en pandemi utbryter, där man ska hålla sig ifrån att träffa andra människor…? Jo, man gräver djupt i sin fars bildarkiv och skapar en bilderbok naturligtvis! Eftersom far i det här fallet arbetade som journalist på Falu-Kuriren och Aftonbladet under många år, så fanns det några bilder att välja mellan. Grävandet har nu resulterat i boken ”Sport vi minns! Sportprofiler och evenemang i Dalarna under 50-, 60- och 70-talet”.