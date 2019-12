I Italien kallar de mig ”Donna Cavallo” – hästkvinnan!

Catarina och hennes man är ett bra team och tillsammans har de byggt en kombinerad ateljé/gäststuga ute på gården. Catarina har kommit med idéer och hennes man har byggt. Där inne fullkomligt vimlar det av Catarinas hästar. Rullgardiner, gardiner, muggar, tavlor, kuddar, skärbrädor, stänkskydd ovanför köksbänken, almanackor – you name it – överallt är det hästar! I mycket sällsynta fall reproducerar hon sina tavlor i tryck av någon form, men oftast är det när hon gör produkter för eget bruk eller när hon vill ge bort presenter till vänner och bekanta. Själv delar hon in sina hästar i två kategorier: vanliga dalahästar och konstiga dalahästar. De vanliga är de som har den traditionella formen och ofta är röda, och de konstiga är de som dyker upp i miljöer där de traditionellt sett inte hör hemma. Till exempel kan de åka skidor, vandra eller dyka upp i en dödskalle eller inuti ett människohuvud.