Här får du en sneak peek på Malung-Sälens nya bokbuss

Hur många turer bussen kommer att köra sitter bibliotekspersonalen och klurar på i skrivande stund. Hur många turer ska det finnas? Vart ska de gå? Hur långa ska stoppen vara? Hur lång tid tar det, beroende på årstid och väglag?

– Vi har ännu inte kommit fram till exakt hur många turer det blir, men det blir nog fler än vad vi trodde från början. Jag gissar att bokbussen kommer att komma ungefär en gång i månaden till de respektive stoppen, men vi återkommer naturligtvis med ett exakt schema innan den börjar rulla.

Undertecknad är uppvuxen i en liten, liten by i östra Värmland, där bokbussen rullade i början av 80-talet. Pirret i magen när man såg bussen svänga in i byn var lika stort som när man hörde glassbilens signal. Faktiskt. Efter att nu ha fått höra planerna för bussen och efter att ha fått se bilder på både in- och utsida av Malung-Sälens nya bokbuss, så känner i alla fall jag suget efter att få besöka den så fort som möjligt (helst igår!) och låna med mig så många böcker som möjligt! Hur känner du?