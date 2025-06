Sjung om studentens lyckliga dag

En intensiv fredag med skolavslutning för både nior och studenter bjöd på stämningsfulla stunder i både kyrkan och på Orrskogen och på en känslomässig berg-och-dalbana för samtliga: elever, lärare och anhöriga.

Båda stunderna i kyrkan innehöll ett reflekterande tal av prästen Sandra Grellgård om de stora olikheterna mellan de olika individer som har vistats inom skolans väggar. Hon vävde ihop talet fint med det alla har gemensamt, nämligen hoppet. Och att den här dagen ha nått ett av de mål som man hoppats på.

Niorna tågade in med rektorn Ulrika Lennartsson i spetsen till de pampiga tonerna av The Final Countdown framförd på orgel av eminente Jan Hars. Grundskolerektor Ulrika Lennartson byggde sitt tal runt låtens text och nämnde bland annat hur gärna hon ser elever återvända som blivande kollegor men att det först är dags att klippa navelsträngen. Under akten framfördes tre sånger med bravur av Louise Matsson, Isis Olsson och Tindra Hedlund.

Utmärkelser och betyg delades ut och en och en annan tår föll. Grundskoleelevernas stund i kyrkan avslutades med en fantastisk 10 minuters lång sång framförd av lärarna där alla elever hyllades individuellt. Det var mäktigt och hjärtligt.

Studenter och övriga åhörare fick höra på ett klokt och vackert tal av rektorn Maria Holmqvist och njuta av Frida Hedlunds kraftfullt vackra stämma tillsammans med Åke Edvinsson i låten ”Time after time”. De gängse sommarpsalmerna kompletterades passande med Ted Gärdestads ”Himlen är oskyldigt blå” där hela kyrkan bidrog till stämningsfull allsång.

Även här delades betygen ut klassvis liksom utmärkelse för årets bästa prestation.

Lika intimt och stämningsfullt som det var i kyrkan, lika varmt och overkligt var det att mötas av det enorma folkhavet av förväntansfulla syskon, föräldrar, släkt och vänner som med blommor och nostalgiska plakat väntade vid utspringet.

Så här avslutade rektor Maria Holmqvist sitt tal:

”Du är nog precis som du är… Låt vägen hitta dig. Saker och ting blir sällan som man tänkt, ibland blir det till och med bättre. Kom ihåg, att vara lyckad är inte detsamma som att vara lycklig. Tro på dig själv, tro på framtiden och tro på att andra människor vill dig väl. Våga be om hjälp och våga sträcka ut en hjälpande hand till någon som behöver. Då kan vi tillsammans gå en ljusnande framtid till mötes.”

Text och foto: Timea Hedlund