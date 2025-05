Malung-Lima-Sälens Dansklubb bjuder upp till dans

Eftersom det ät så kul att dansa, även under andra veckor än Dansbandsveckan, har första årskullen av Kulturskolans Buggkurs startat en förening för att kunna anordna fler dansevenemang med socialdanser.

Malungsbladet begav sig till MLSDK:s tillställning på Vallmogården där uppslutningen till evenemanget var mycket god bland föreningens närmare 80 medlemmar.

– Vi brinner för dansen och gemenskapen. Inriktningen i vår dansklubb är främst bugg och fox. Vi vill också att medlemmarna ska få prova på olika dansstilar som nu till exempel Line Dance, berättar Lotta Ryskåsen, ordförande i föreningen och fortsätter:

– Vi försöker nå olika åldrar och grupper som är ute och dansar.

Dansklubben firade ettårsjubileum i januari och nu börjar mycket falla på plats. I arbetet med föreningen ges medlemmarna stora möjligheter att påverka innehållet i verksamheten. Eftersom dansklubben inte har några egna lokaler roterar de runt mellan olika hembygdsgårdar i vår avlånga kommun med olika dansevent ungefär var sjätte vecka.

Tack vare kommunens verksamhetsbidrag har föreningen kunnat införskaffa högtalare. Under kvällen strömmar allt ifrån dansbandsmusik till coutry, rock’n’roll, pop, och smäktande hårdrocksballader ur högtalarna. Varken jag eller dansarna kan stå still till Ozzy Osbournes vackra ”Dreamer” eller Abbas ”Take a chance on me”.

Dennis Nielsen och Emil Ringqvist är föreningens musikansvariga och har hand om spellistorna. Tidigare har de gjort listorna på var sitt håll men sedan de börjat samarbeta har spellistorna fått mer struktur. De försöker ha lite koll under kvällen och kollar också av med dansarna efteråt. Emil, som är musiker, tänker på hur fort eller långsamt låten går.

– Men också vilken känsla låten ger; om det är en mysig foxlåt, en gungig country eller en rockig låt. Jag vill att listan ska gå i vågor, men jag tycker om att överraska och utmana dansarna lite och då lägger jag in en riktigt snabb eller en väldigt långsam låt. Flowet i en bra spellista är A och O, berättar han.

– Helst ska det vara två snabba och två långsamma om man ska hålla sig till reglerna, fyller Dennis i, och framhåller också vikten av ett härligt gung i musiken som ger lite feeling.

– Jag provdansar en hel del med frun hemma i köket, tillägger han övertygande.

Under kvällen bjuds det på en fartfylld Line Dance uppvisning med dansare från Skamhed, Nås och Dala-Järna. Efter den uppskattade uppvisningen är majoriteten av besökarna uppe på dansgolvet och följer Anette Petterssons instruktioner till punkt och pricka när de går igenom kombinationen till John Michael Montgomerys ”Sold”.

Det är en mycket trevlig tillställning och planerna inför framtiden är många.

– Den 4:e juni ordnar vi dans i samarbete med Orrskogen. Vi kommer att hålla till på en av utebanorna mellan klockan 18–21 och självklart kommer det att finnas tillgång till fika. Vi kommer förstås att dansa till Emil och Dennis härliga spellista, avslutar Lotta innan hon svänger runt på dansgolvet i en fartfylld bugg till tonerna av ”One Chance” med Casanovas.

Text och foto: Timea Hedlund