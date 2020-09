SkiStars destinationschef i Sälen om nya sommarsatsningen: ”Vi kommer att säkra fler helårsresurser så kompetensen blir kvar i kommunen över tid”

SkiStars destinationschef i Sälen, Jonas Bauer, är glad över att man inom företaget beslutat att ta detta steg och han svarar på hur konceptet kommer att integreras just i Sälen:

– De sommaraktiviteter vi har redan nu är fokuserade till Lindvallens område med Experium som ett center mitt i. Över tid kan det tänkas att en del aktiviteterna även expanderas till Hundfjället, eftersom vi bygger en ny lodge där, med flygplatsen endast 10 minuter bort. Den står dock inte klar förrän i december 2021, vilket gör att en sommarsäsong där är möjlig först 2022, säger Jonas Bauer, SkiStars destinationschef i Sälen.

När börjar och slutar sommarsäsongen?

– I vår värld brukar vi prata om 3 årstider: vinter, sommar och höst. Vintersäsongen avslutas i slutet av april och någon gång i början av juni öppnar vi upp lite lätt, men den riktiga uppstarten av sommaren sker under midsommarhelgen. Sedan rullar det på fram till mitten av augusti ungefär. Därefter brukar intresset svalna lite under vardagar, men helgerna är fortsatt mycket populära, precis som de är under hela hösten. På vardagarna på hösten är det dock många konferensgäster som besöker oss.