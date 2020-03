Rallyklassikern kördes för 42:a gången i Lima

Lima MS arrangerar sedan över 40 år den numera mycket populära tävlingen LBC-ruschen. Förra året tvingades man ställa in på grund av mildväder. I år kunde man däremot erbjuda fantastiska förhållanden under en strålande vinterlördag, där förare och publik under eftermiddagen, förärades med ett besök av den sedan länge saknade solen.