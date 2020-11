ICA Supermarket öppnar på Lindvallen: ”Det här blir den första livsmedelsbutiken i Sverige i miljöklass guld”

Under året som gått har de märkt att stamkunder som äger hus i fjällen har varit på plats allt oftare. Delvis beror det förmodligen på pandemin, men de tror att det också kan vara en trend rent allmänt att folk använder sina hus i fjällen mer och mer under sommarhalvåret.



Förutom den nya butiken kommer de att driva en liten, liten närbutik inne på Experium, som ska tillgodose dem som inte har tillgång till bil under sin vintersemester. De kommer själva att jobba i både kassa och spelbutik under den kommande säsongen. Något som de ser mycket fram emot och utbrister:

– Det känns riktigt roligt och framför allt häftigt!

ICA-paret, om vi får kalla dem så, slår upp portarna till sin nya butik den 26 november.