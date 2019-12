Hoppas att det blir ”wow”!

Frisören för dagen, Sabina Ehnlund som driver salongen Sax & Kam, kavlar upp ärmarna och börjar att ta sig an Carolines långa hår. Daniel lutar sig under tiden bekvämt tillbaka i en av salongens stolar och får en kaffekopp i handen medan han väntar. Miljön i en frisörsalong är främmande för honom, han funderar en stund och berättar sedan:



– Jag tror baske mig att det är över 15 år sedan jag var till en frisör, jag har en kompis som klippt mig med rakapparat och det har funkat bra, så därför blir det här en upplevelse, skrattar han.



Daniel berättar att han under året faktiskt redan har genomgått en förändring av ganska stora mått. I slutet av maj lade han sig på operationsbordet för att genomgå en Gastric Bypass, en förminskning av magsäcken. Sedan dess har han gått ned närmare 50 kilo och kläderna idag har storlek Large, jämfört med dåtidens XXX Large. Han har, som han säger, fått ett nytt liv. Får vi se en skjorta på honom framöver månntro?