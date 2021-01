Årets Vasaloppsmotiv utsett

Nygårds Karin Bengtsson arbetar med iscensatt fotografi där varje bild är lite som en filminspelning, noggrant uppbyggd med hänsyn till ljus, färg och form. Hon ägnar mycket tid att skapa och leta miljöer och den rätta skogsgläntan för Vägvisaren tog veckor att hitta. Trädstammarna på varsin sida i bilden bildar en naturlig målportal. Färgerna i motivet – rött, vitt och grönt – är tänkta att representera Mora, barnet är klädd i en kungalik rock och håller en stav i ena handen, så som Gustav Vasa ofta avbildas.

– Framtiden må vara oviss men här möter vi den med målmedvetenhet och styrka. Jag fantiserar att stafettpinnen, eller staven, är överlämnad. Vi vill gärna kunna fortsätta åka skidor i fäders spår lång tid framöver och då är det viktigt att vi lyssnar på de unga som i dag agerar vägvisare för arbetet med klimatet, säger Nygårds Karin Bengtsson.

Årets Vasaloppskonstnär är bördig från Mora där hon också är uppvuxen. I dag bor och arbetar Nygårds Karin Bengtsson i Höganäs i Skåne. Även om hon följt Vasaloppet på nära håll under många år och tycker om att åka längdskidor har hon själv aldrig deltagit i något lopp.

– Det är ju lite jobbigt att säga det. Många i min närhet har åkt flera gånger men jag har ännu inte gjort det. Att åka längdskidor är bland det bästa jag vet men jag trivs bäst att åka skidor ensam.

Fakta: Nygårds Karin Bengtsson

Nygårds Karin Bengtsson är utbildad vid University of Art and Design, nuvarande Aalto University, i Helsingfors, Finland. Hennes arbete har visats bland annat på Fotografiska i Stockholm, Helsingfors Konsthall, Eskilstuna Konstmuseum, Alingsås Konsthall och hon finns även representerad på Malmö Konstmuseum. År 2010 fick hennes verk Deer Room utmärkelsen ”Juryns val” under Vårsalongen på Liljevalchs Konsthall i Stockholm och hon har tilldelats ett flertal stipendier. Hösten 2021 kommer hon att ställa ut på Zornmuseet i Mora i hennes största separatutställning hittills.