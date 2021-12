Vasaloppets kranskulla och kransmas inför 100-årsjubileet 2022 är Wilma Björkman och Edvin Nilsson

En sjungande, sportande mångsysslare och en tävlingsinriktad slalomåkare. Båda med en gedigen bakgrund som Vasaloppsfunktionär. 2022 års kranskulla och kransmas, som nu tar sig an det som brukar kallas det mest ärofyllda uppdraget bland alla Vasaloppets funktionärer, heter Wilma Björkman från IFK Mora SK och Edvin Nilsson från Sälens IF Alpina.

Vasaloppet firar 100 år 2022. Under tisdagsmorgonen presenterades den 98:e kranskullan och den 34:e kransmasen direkt i SVT:s Morgonstudion. Wilma Björkman och Edvin Nilsson kommer inte bara att dela ut segerkransarna till vinnarna i Vasaloppet och Tjejvasan under Vasaloppets vintervecka 2022. De kommer även vara med och bekransa segraren i det spektakulära loppet Jubileumsvasan lördag 12 februari där deltagarna åker de 90 kilometerna från Sälen till Mora i utrustning anno 1922.

Wilma Björkman har utsetts till Vasaloppets kranskulla 2022 med följande motivering:

”Med rötterna djupt rotade i Mora och en uppväxt som aktiv i samtliga av IFK Mora idrottsallians klubbar, såväl i friidrottsklubben som fotbollsklubben, alpina klubben, gymnastikklubben, orienteringsklubben och skidklubben, är 2022 års kranskulla både en framstående idrottare och en inspiratör.

Som ungdomslängdskidåkare tillhörde hon de främsta i Sverige i sin åldersklass och hon debuterade redan som 6-åring i Barnens Vasalopp. Hon har varit ledare för unga friidrottare och har själv tävlat i de flesta friidrottsgrenar, främst häcklöpning och höjdhopp.



Med sin aptit på livet och sin öppenhet för att möta nya människor kommer 2022 års kranskulla sprida både glädje och energi som representant för Vasaloppet under jubileumsåret.



Vi är både stolta och glada över att kunna presentera Wilma Björkman som kranskulla och ambassadör för Vasaloppet 2022.”

Bo Johansson och Annlouise Almqvist, tävlingsledare för Vasaloppet.

Fakta Vasaloppets kranskulla 2022

Namn: Wilma Björkman

Ålder: 20 år (4 februari 2001)

Bor: Mora

Familj: Mamma Helena (kranskulla 1993), pappa Mats, bröder Filip och Oliver.

Gör: Jobbar just nu extra i Vasaloppets kundtjänst.

Idrotter: Längdåkning och friidrott är grunden, i dag testas gärna nya sporter som vågsurfing, dans och olika gympass.

Meriter: Tävlade som 15-åring med framgång i USM i tre olika idrotter under samma år: friidrott, alpint och längdskidåkning.

Mål med idrotten: Må bra och ha kul, gemenskapen och vännerna är viktigare än prestationen.

Intressen: Förutom idrott är det musik, sjunger bland annat i kör och har spelat fiol. Är också en del av sångkvartetten ”Snowflakes” som uppträder när tillfälle ges.

Beskriv dig själv med tre ord: Spontan, social och nyfiken.



– Först blev jag chockad när de ringde och jag fick frågan. Men sen väldigt glad. Det var inget jag väntade mig men visst har det alltid varit lite av en bakomliggande dröm, säger Wilma Björkman.



2022 års kranskulla är uppvuxen med Vasaloppet. Mamma Helena Gezelius-Björkman var själv kranskulla 1993 och pappa Mats Björkman är tävlingsledare för Ultravasan 45. Själv har Wilma Björkman sedan barnsben jobbat som funktionär under Vasaloppets arrangemang. I vallatältet, medaljutdelningen och skidutlämningen. Hon har serverat dricka, sorterat ryggsäckar, delat ut diplom och varje år deltagit i olika lopp.

– Jag är i princip född in i Vasaloppsvärlden och har alltid haft koll på kranskullor, organisationen och alla lopp. Vasaloppet involverar så mycket människor och glädje och att jag nu ska få vara ansiktet utåt för detta känns väldigt häftigt.



Under sin uppväxt har Wilma Björkman ägnat sig åt de flesta idrotter som finns i Mora. Efter att ha gått längdskidgymnasiet i Mora lades dock satsningen på skidor på hyllan. I dag är syftet med träningen att må bra och ha kul och nya sporter prövas ständigt.

– Idrott har alltid funnits i familjen och jag har alltid hållit på med olika varianter. Det har alltid gett mig mycket, framför allt glädje och gemenskap. Jag har fått så mycket vänner och kontakter genom att vara en del av en sport och en förening.



Efter att ha rest och jobbat en del under året som gått arbetar Wilma just nu extra i Vasaloppets kundtjänst. Där heller ingen, förrän i dag, visste att hon även utsetts att bli 2022 års kranskulla. I januari väntar collegestudier i Kalifornien, USA, men hon kommer hem till Sverige och Mora i god tid för sitt åtagande som kranskulla.

– Det är ju ett hedersuppdrag och det känns stort att få den chansen. Dessutom i år när Vasaloppet fyller 100 år och allt blir så mycket större och högtidligare. Det är lite övermäktigt att ta in.



Vem hoppas du få ge kransen till i Vasaloppet söndag 6 mars?

– Det hade varit så himla häftigt om det varit en klubbkompis, en Moraåkare. Någon som jag tränat och varit på läger med. Kanske Gustaf Berglund om han ska åka. Eller Gabriel Höjlind eller Erik Rosjö. Någon med rötterna i Mora hade varit klart roligast.



Edvin Nilsson har utsetts till Vasaloppets kransmas 2022 med följande motivering:

”Med ett genuint intresse för sin idrott, där tekniska detaljer är lika viktiga som fysisk styrka, har 2022 års kransmas tagit stora kliv mot den internationella eliten tack vare sin ambitiösa inställning, sitt driv och sin kärlek till sporten. Trots en krokig väg som har inneburit skador och diverse hinder har han aldrig slutat att kämpa. Detta gör 2022 års kransmas till en stor inspiration för sina klubbkamrater och unga idrottare i föreningen.



Att skidåkning är det bästa han vet är lika tydligt som den stolthet han visar för sin hembygd där han har tränat och tävlat för sin förening Sälens IF Alpina sedan barnsben. Vasaloppet har alltid haft en speciell betydelse för hela familjen som ofta agerat funktionärer vid startplatsen i Berga by.



Vi är både stolta och glada över att kunna presentera Edvin Nilsson som kransmas och ambassadör för Vasaloppet 2022.”

Helene Söderlund och Cathrine Mörk, tävlingsledare för Tjejvasan.



Fakta Vasaloppets kransmas 2022

Namn: Edvin Nilsson

Ålder: 22 år (31 juli 1999)

Bor: Sälen är utgångspunkt, annars i resväskan.

Familj: Mamma Marie, pappa Lars, syster Greta.

Gör: Pluggar och åker alpint.

Idrotter: Alpint och golf.

Meriter: Yngre JSM-medalj i slalom. Uttagen till Europas Ungdoms-OS 2017.

Mål med idrotten: Få tävla i OS 2026. Vinna alpina världscupen i slalom.

Intressen: Älskar all sport. Just nu är det golf det som intresserar mig mest sommartid, annars självklart skidåkningen.

Beskriv dig själv med tre ord: Tävlingsmänniska, lite vrång och målmedveten.



– Jag blev överraskad när jag fick frågan men det ska bli jättekul att få representera Sälen och byn som kransmas. Det är absolut lite av en ära, säger Edvin Nilsson.



Att jobba under Vasaloppets arrangemang har varit en självklarhet för 2022 års kransmas sedan unga år. Däremot har varken han eller någon i familjen deltagit i något lopp. Skulle det bli aktuellt är Cykelvasan 90 nog det lopp som ligger närmast för den 34:e kransmasen i ordningen, som kommer från en alpin familj rakt igenom.

– Vi har alltid varit med och jobbat på Vasaloppsstarten, slussat in folk i rätt startled och hjälpt till där. Jag är till exempel väldigt välbekant med plastpåsarna med överdragskläder som ska kastas upp i lastbilarna och transporteras till Mora. Tyvärr har det inte blivit något lopp än för egen del men Cykelvasan lockar absolut, säger Edvin Nilsson.



22-åringen från Sälen är mitt i sin alpina satsning och är nyss hemkommen från USA där han tävlat i NorAm-cupen i slalom. Han ingår i Svenska skidförbundets lag, Klarna Ski Team, där han studerar på halvfart samtidigt som han tränar och tävlar.

– Jag fick se över kalendern innan jag tackade ja men det passade bra in i vinterns schema så det var skönt. Sen måste jag erkänna att jag inte har jättebra koll på längdåkarna men att kolla Vinterstudion och följa Vasaloppet varje år är givet.



Sport överlag är det stora intresset för 2022 års kransmas. Som ung spelade han fotboll och åkte cross men sommartid är det nu främst golf som gäller. Att gå på tur på fjället är också en favoritsysselsättning, gärna på någon undangömd led. Och även om han själv inte är någon längdåkare kan han relatera till alla Vasaloppsdeltagare han möter de tidiga morgnarna i Sälen, den första söndagen i mars.

– Känslan inför tävling känner jag väl igen. Någras blickar som verkar fråga sig ”vad gör jag egentligen här?”. De nervösa minerna och hur taggad man är på att dra i gång. Och alla känslor som väcks när Vasaloppsmelodin börjar spelas. Det är häftigt och stort.



Det var några år sedan sist men i vinter blir det alltså än en gång en kransmas i Transtrandsdräkt med den karaktäristiska höga hatten och frackliknande rocken som tar emot segraren i Tjejvasan och damsegraren i Vasaloppet.

– Att få hänga segerkransen runt vinnaren är det jag ser absolut mest fram emot med uppdraget. Det är det jag förknippar mest med kransmasen. Och att få representera Sälen och byn, det ska bli jätteroligt.



Vem hoppas du få ge kransen till i Tjejvasan lördag 26 februari och Vasaloppet söndag 6 mars?

– Svårt att sätta någon direkt favorit men kampen mellan Lina Korsgren och Britta Johansson Norgren är rolig, så jag skulle säga någon av dessa två. Och om jag ska säga en favorit får det bli Lina som är från Dalarna.



FAKTA

Kranskullan i Vasaloppet gjorde debut redan i samband med det första loppet 1922 medan kransmasen gjorde sin entré när den första Tjejvasan avgjordes 1988. Sedan 2005 delar kransmasen även ut segerkransen till damsegraren i Vasaloppet. Även under Vasaloppets sommarvecka, som startade 2009, bekransar kranskullan och kransmasen segrarna i Cykelvasan 90, Ultravasan 90 och 45, Vasastafetten samt Vasakvartetten.



Inför vintern 2022 och Vasaloppets 100-årsjubileum kommer kranskullan och kransmasen dessutom få några extra uppdrag. Bland annat att bekransa segraren i det spektakulära loppet Jubileumsvasan, lördag 12 februari, där deltagarna åker de 90 kilometerna från Sälen till Mora i utrustning anno 1922. Vasaloppets vintervecka och 100-årsjubileet 2022 startar sedan med Vasaloppet 30 fredag 25 februari och avslutas med det 98:e Vasaloppet söndag 6 mars.

Pressmeddelande 30/11 2021, Vasaloppet