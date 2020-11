Vasaloppet kommer att genomföras på nytt sätt – byter namn till Vasaåket

Vasaloppet kommer att genomföras nästa år, men i en ny kostym. Endast elitåkare kommer att åka Tjejvasan den 27 februari och Vasaloppet den 7 mars, men under perioden 12 februari till 7 mars bjuds övriga åkare in att under valfri dag delta i ”Vasaåket”, på plats i Vasaloppsarenan. Extra försiktighetsåtgärder kommer att tas vid start, mål och kontroller. Ingen publik kommer att vara på plats.