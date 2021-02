Varghedens gård: ”För oss var inte islandshästar en fluga, i höst blir det 25-årsfirande”

– Det är skönt att vara små grupper, vi blir väldigt tighta i grupperna och får en bra sammanhållning. Vissa av de tjejer som rider för mig hade aldrig träffats innan, men nu är de bästa vänner. En del som ridit här har flyttat härifrån, men vi håller ändå kontakten – man blir tight med sina medryttare, konstaterar Ellie.

Ridskolans verksamhet följer i mångt och mycket skolterminerna. Ridskolans vårtermin sträcker sig från sportlovet fram till skolavslutningen och höstterminen är från skolstart på hösten fram till Allhelgona. Ellie och hennes kollega Helena Mörkfors håller i två lektioner per kväll, fyra dagar i veckan. Under vintern får hästarna semester då de jobbar mycket under sommaren, då som turridningshästar.