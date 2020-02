Vansbro Triathlon blir Challenge Vansbro

– Som deltagare i Challenge Vansbro får du ta del av en mångårig tradition i Sveriges gladaste triathlontävling. Vansbro Triathlons ambition har alltid varit att deltagare och publik ska få en riktigt härlig upplevelse där gemenskap, värme och glädje går före prestation. Detta fokus kommer vi fortsätta ha även om vi byter namn till Challenge Vansbro, säger tävlingsledare Clas Björling.

På Challenge Familys officiella Facebooksida beskrivs Challenge Vansbro med följande ord:

”Meet Challenge Vansbro: experience the beauty of Sweden with its beautiful nature with excellent hunting grounds, fishing waters, hiking trails and recreation areas. The best thing is that the race will be part of Vansbrosimningen, one of the biggest multisport events in Europe. The tradition of the long open water swim lasts already for 70 years. Each year the event inspires 14.000 swimmers to participate and the whole local community is involved.”



Det här är Challenge Family

41 olika lopp från nästan 30 olika länder

Ca 1 miljon åskådare

Drygt 75 000 deltagare

30 000 funktionärer

Idag innehåller Vansbro Triathlon både en medeldistans, vilket innefattar 1,9 km simning, 90 km cykling och 21 km löpning och en så kallad Olympisk distans, 1km simning, 40km cykling och 10 km löpning. Med Challenge Vansbros inträdande kommer dessa båda distanser att få sällskap av flera varianter av Triathlon att delta i, t.ex. instegslopp med kortare sträckor, lagtävling (stafett) och en kids-variant. Exakt vilka varianter som kommer att vara färdigutvecklade till 2021 är idag inte helt fastställt.