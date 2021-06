Torsby skidtunnel & Sportcenter, kanske inte det du tror…?!

Högsäsongen för tunneln är från september fram till dess det går att åka skidor utomhus, på natursnö. Under en riktigt hektisk oktoberdag kan det cirkulera över 500 åkare in och ut genom entrén, men 300 personer inne samtidigt är mer lagom. Dock inte under pandemin, naturligtvis.



– Totalt har vi runt 30 000 gäster varje år, varav fler än vad många tror, kommer på sommaren. Fördelningen mellan svenskar och norrmän ligger uppskattningsvis på cirka 60%/40%. Under en högsäsongsdag kan det tvärtom vara övervägande norrmän, till och med så mycket som 80%/20%. Stora norska klubbar som besöker oss kan vara över 100 personer, säger Therez Söderberg, vikarierande platschef på Torsby Skidtunnel & Sportcenter.