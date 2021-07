Tillhör du de hemmablinda?

Många är vi som passerat genom denna miljö med längdskidor under fötterna, då är det vitt och vackert. Det är visserligen samma fjäll på sommaren, fast ändå något helt annat. Det är grönt, det är skönt och en helt annan upplevelse att höra knastret av ledens grus under fötterna, jämfört med knarret under sidorna. Inte sämre, inte bättre, bara annorlunda – att vandra på fjället under sommaren ger det en ny dimension, på något sätt. Framför allt är det nog ljuden som är annorlunda. Och temperaturen.