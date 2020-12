Sommarstuga vid sjön Femten är ett av de mest klickade objekten på Hemnet

Fritidshus säljs som aldrig förr över hela landet, vilket delvis tros vara en följd av att människor har ställt in utlandsresor under pandemin och vill ha något eget istället, dit de kan åka under ledigheter. I Malung-Sälen finns de flesta fritidshusen av naturliga skäl i fjällen, men tydligen inte bara där. På 10 dagar har ett fritidshus vid sjön Femten fått inte mindre än 34 327 klick på Hemnet.