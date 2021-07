Skogsmård uttagen till orienterings-VM i Tjeckien: ”Backarna här är att jämföra med Väggen i Hundfjället”

I denna terräng deltar just nu närmare 150 ungdomar i ett kombinerat konfirmations- och orienteringsläger arrangerat av OK Skogsmårdarna där William är en av organisatörerna och han roddar en del från sin position i Tjeckien. Den kommande helgen arrangerar dessutom Malungs OK Skogsmårdarna ett av de största idrottsevenemangen på länge i Dalarna (kanske till och med i Sverige?) – en tre-dagars-tävling vid namn ”3+3”. Man räknar med 4500 starter med 1500 unika deltagare. Mer om det i kommande reportage i Malungsbladet.