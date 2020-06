Skateparken i Sälen – en poppis plats

De har också fått möjligheten att köpa in en del skateboards och hjälmar som de kan låna ut om någon inte har en egen. De har redan använts under prova-på-dagar som föreningen arrangerat. Planen var att ha ett invignings-, och tävlingsevent i höstas när parken var klar, men så kom snön och senare Corona. Under tiden som gått har dock fler anledningar till att fira dykt upp längs vägen, så det ska självklart firas någon gång i framtiden.

– Häromdagen fick vi besked om att vi antagits till Svenska Skateboardförbundet, vilket betyder att vi blir en del av Riksidrottsförbundet. Det ger oss möjlighet till bra försäkringar om vi vill arrangera träningar och tävlingar och dessutom kan vi söka LOK-stöd och jag tror att man kanske tar oss mer på allvar, hoppas Björn.