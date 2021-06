Oscar åkte TRE Vasalopp på en dag – vill uppmuntra människor att ta hand om sin hälsa

48-årige Tomas började träna vid 40 års ålder för att han ville åka Vasaloppet. Under träningen fastnade han för löpningen och sedan dess har det blivit sju Vasalopp och en massa bergsultralopp.

– Idag ska vi avverka ungefär 650 höjdmeter på nio mil. Under de lopp jag vanligtvis deltar i brukar vi ha 6000 höjdmeter på samma sträcka, så det här är sprint för mig kan man säga, även om det kanske låter lite konstigt, skrattar Tomas. Därmed inte sagt att det inte kommer att bli jobbigt. Det är väldigt varmt idag.

Efter att som ”en vanlig dödlig” fått se en multiatlet in action och bli helimponerad, far vi från Berga By för att ta tag i helgens sysslor på hemmaplan (det vill säga sätta sig i solen och avnjuta en grillad köttbit). Men vi fortsätter följa Oscar och lagen via Facebook och GPS-tracking.