OS-medaljörerna: Vi valde skidgymnasiet i Malung för att det är bäst!

Själva OS-byn låg en bra bit från tävlingsarenan. Varje dag fick de stiga upp kl. 04.20 för att sedan åka buss eller tåg i två timmar för att ta sig till backarna. Tidigt, visst – men de tycker ändå att det funkade. Under resan fick de tid att gå in i den berömda bubblan och ladda upp. Backarna var i toppskick, målområdet häftigt och det var en mycket större publik än vad de hade föreställt sig. En av deras tränare, Emil Englund, som varit med på ett flertal stora arrangemang genom åren, intygar att arrangemanget är i världsklass.

Ingen av dem nämner en specifik händelse under veckan som utmärkande, hela upplevelsen med alla människor, den fina skidåkningen, all säkerhet runt arrangemangen (de var tvungna att scanna alla sina väskor innan de fick komma in i OS-byn, precis som på en flygplats) var fantastiskt, men medaljerna var naturligtvis grädden på moset. Maskotceremonierna vid arenan och prisutdelningarna på kvällarna är båda händelser som de gärna tänker tillbaka på, allihop.