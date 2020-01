Öje Winter Arena – ett isparadis!

Under de senaste åren, med något undantag på grund av dåligt väder, har Öje IF gjort det till en tradition att anordna en månskenskväll i arenan. Då lyses banan upp av marschaller och i månskenet glider man fram på spark, skridskor eller till fots. Är det vindstilla så är tystnaden kompakt. Undertecknad var själv där för ett par år sedan och det är faktiskt svårt att hitta nog med superlativ för den upplevelsen. Magiskt är ett ord som ändå beskriver känslan rätt väl. Håller tummarna för att kvällen blir av, även i år.



Den som äger en pannlampa kan förstås ta magiska kvällsturer även när det inte är månsken. Ett bra tillfälle för en sådan kan vara då Öje IF anordnar grillkväll vid arenan, vilket händer titt som tätt. Grilltillfällena anordnas även i dagsljus när väder, vind och antalet tillgängliga funktionärer tillåter.



Jag har ej gjort någon djuplodande research kring antalet arenor för fordonet spark, i Sverige, men törs ändå påstå att det inte finns speciellt många, om ens någon mer än den i Öje? Måhända finns det redan något företag eller förening som lagt beslag på Stig-Helmers klockrena citat från filmen Snowroller, om inte så skulle Öje Winter Arena kunna göra det, med ett litet tillägg: ”In Sweden we call it a kick – and this is the place to use it!”