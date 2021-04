Nu kommer padeln till Malung!

Vännerna Jani Taivaloja och Kent Karlsson såg under förra året hur padelboomen växte fram över hela landet. Nästan som svampar ploppade den ena banan efter den andra upp ur marken, i än den ena, än den andra orten. Så sent som i december förra året öppnade två padelbanor i Fiskarheden och under sommaren kommer flera stycken att byggas i Sälen för att möta upp det förväntade behovet hos sommarturisterna. Jani, som är gammal tennisspelare och som även gillar padel, hade grunnat ett tag på att bygga något även i Malung och sa till slut till Kent: ”Vet du, nu vill jag att vi verkställer det här även i Malung. På riktigt!”. De startade firman Malungs Padel och Event AB och dryga halvåret efter första tanken dök upp, kommer det att bli som Jani önskade.